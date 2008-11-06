Акції російських нафтових компаній вийшли в лідери падіння (доповнена)

Російський фондовий ринок у четвер відкрився падінням індексів, про це свідчать дані бірж.

Індекс ММВБ на відкритті втратив 8,05% і опустився до рівня 712,75 пункту, повідомляє РІА новості. Індекс РТС практично одразу після відкриття пробив психологічно важливу відмітку падіння в 800 пунктів і до 10.35 знизився на 4,94% - до 788,80 пункту.

У лідерах падіння на ММВБ зранку опинилися акції "Газпром нефті" (мінус 10,00%), "Татнефті" (мінус 10,00%), "Роснефті" (мінус 9,00%), "Норильського нікелю" (мінус 8,50%).

Фондова біржа ММВБ припинила торги акціями з 11.05 мск на годину через падіння технічного індексу більш ніж на 5%, повідомив РІА Новини представник біржі. "Ми припинили торги на годину з 11.05 мск", - сказав він.