У Москві затримали двох громадян України - росЗМІ
09:47, 31 жовтня 2016Суспільство
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У Москві поліція нібито затримала двох громадян України за підозрою "в торгівлі людьми".
Українців підозрюють у торгівлі людьми / credo-ua.org
Про це ТАСС повідомило джерело у правоохоронних органах.
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"Співробітники поліції затримали на півночі Москви двох громадян України "за підозрою в торгівлі людьми". Молодий чоловік і дівчина намагалися продати свою землячку за суму в розмірі близько 190 тис. рублів", - сказав співрозмовник агентства.
За цим фактом слідчими органами порушено кримінальну справу за статтею КК РФ (торгівля людьми).
У Росії затримали двох українців
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