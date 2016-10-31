У Москві затримали двох громадян України - росЗМІ

09:47, 31 жовтня 2016
Суспільство
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У Москві поліція нібито затримала двох громадян України за підозрою "в торгівлі людьми".

Українців підозрюють у торгівлі людьми / credo-ua.org

Про це ТАСС повідомило джерело у правоохоронних органах.

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"Співробітники поліції затримали на півночі Москви двох громадян України "за підозрою в торгівлі людьми". Молодий чоловік і дівчина намагалися продати свою землячку за суму в розмірі близько 190 тис. рублів", - сказав співрозмовник агентства.

За цим фактом слідчими органами порушено кримінальну справу за статтею КК РФ (торгівля людьми).

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