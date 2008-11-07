Сьогодні на міжбанку гривня тримала курс

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку на торгах американською валютою ситуація не змінилася, ціни залишалися на рівні офіційного курсу.

Про це повідомляє фінансова компанія “ІнтерБізнесКонсалтинг”.

На міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 5,7950/5,8225 грн., до 11:00 спред звузився до 5,7950/5,8150 грн. До закриття цінові рівні встановилися на значеннях 5,7950/5,8050 грн. О 14:30 НБУ оголосив про інтервенцію на ринок за валютною парою USD/UAH – 5,7800/5,8000 грн.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2130/0,2155 грн., до 11:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2130/0,2150 грн., а до 12:00 вони підвищилися до 0,2134/0,2154 грн. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2138/0,2153 грн.

У Росії курс долар-рубль трохи виріс і становив 26,9785(+0,0850) рублів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,2655/1,2850 дол. США.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 7,4105/7,4555 грн., до 11:00 ціни піднялися до 7,4250/7,4605 грн., до 12:00 вони становили 7,4315/7,4610 грн. До закриття торгової сесії цінові показники за EUR/UAH пішли вниз до 7,4060/7,4290 грн.