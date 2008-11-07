НБУ встановив для банків верхню межу готівкового курсу

Національний банк України зобов`язав комерційні банки продавати готівкову валюту за курсом, який не може перевищувати офіційний курс, більш як на 1,5% .

Про це говориться в постанові НБУ №356 від 7 листопада, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Встановити, що на готівковому валютному ринку України уповноважені банки встановлюють курс продажу готівкової іноземної валюти, який не має перевищувати офіційний курс гривні до іноземних валют, який встановлюється Національним банком України, більш як на 1,5%», - говориться в постанові НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 5 листопада 2008 року прийняв постанову №353, яким посилив правила проведення операцій з валютою. Відповідно до документа, на готівковому валютному ринку уповноважені банки встановлюють курс продажу готівкової валюти не вище за офіційний курс. При цьому ціна купівлі готівкової валюти може встановлюватися банками в межах 3% нижче за ціну продажу готівкової валюти.

Банки не мають права змінювати курс впродовж робочого дня, і зобов`язані того ж дня продати куплену валюту, а у разі відсутності попиту її продаж має бути відкоригований на наступний робочий день у бік зниження.

НБУ також зажадав від банків прийняти організаційно-правові заходи, щоб з 1 січня 2009 року перейти на торгівлю готівковою іноземною валютою тільки через власні каси. Своїм рішенням Нацбанк практично зобов`язав банки розірвати договори з партнерами, що працюють в обмінних пунктах за агентськими угодами.