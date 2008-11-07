Яценюк підтримує рішення НБУ про ліквідацію пунктів обміну валют

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК цілком підтримує рішення Національного банку України про ліквідацію обмінних пунктів валют поза межами банківських установ з 1 січня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні журналістам у Дніпропетровську.

За його словами, цей крок «давно час зробити».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що в обмінних пунктах валюти, розташованих поза банками, як правило, операція обміну не обліковується, і він особисто в цьому переконався, перебуваючи на посаді керівника НБУ у 2004 році.

«Я особисто перевірив рівень обліку обмінних операцій через банки. В результаті виявилось, що обліку підлягала одна валютна операція з десяти проведених», - уточнив А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомлялося, Національний банк України 5 листопада прийняв постанову №353, якою посилив правила здійснення операцій з валютою.

Зокрема, НБУ зажадав від банків вжити організаційно-правові заходи, щоб з 1 січня 2009 року перейти на торгівлю наявною іноземною валютою виключно через власні каси. Своїм рішенням Нацбанк практично зобов`язав банки розірвати договори з партнерами, що працюють в обмінних пунктах за агентськими угодами.