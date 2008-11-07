Ющенко - Стельмаху: мільярд потрібний сьогодні або завтра

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Національний банк до завтрашнього дня перерахувати 1 млрд. грн. коштів НБУ до фонду гарантування вкладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на сьогоднішньому засіданні РНБО.

«Дуже потрібно, Володимир Семенович (В.СТЕЛЬМАХ, голова НБУ – УНІАН), вирішити питання перерахування 1 млрд. коштів НБУ фонду гарантування вкладів», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що це треба зробити «або сьогодні, або завтра і поставити крапку». «Щоб люди відчули те, що ви домовились про реальне фінансування джерел фонду гарантування вкладів – виконується. Ресурси фонду мають бути збільшені в два рази», - сказав В.ЮЩЕНКО.