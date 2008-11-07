Харківський суд заборонив "Євразійську спілку молоді"

6 листопада ц.р. за матеріалами СБ України Харківським окружним адміністративним судом прийнято Постанову про задоволення позову Прокуратури Харківської області у повному обсязі та примусовий розпуск Харківської обласної громадської організації "Євразійська спілка молоді".

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

Як нагадує прес-центр, за матеріалами СБУ заборонено діяльність низки організацій екстремістського та сепаратистського спрямування. Зокрема, у грудні 2006 року рішенням суду було заборонено діяльність на території України Севастопольської молодіжної організації "Прорив", а у листопаді 2007 року Донецький апеляційний суд затвердив рішення Донецького окружного адміністративного суду про примусовий розпуск організації "Донецька республіка".