Нацбанк ще трохи зміцнив курс гривні до долара
21:04, 07 листопада 2008Суспільство
1742
Національний банк України встановив на 10 листопада офіційний курс гривні до американського долара на рівні 579.8400 за 100 доларів США (на 7 листопада – 579.8900).
Згідно з інформацією офіційного сайту НБУ, на 10 листопада Нацбанк встановив офіційний курс гривні до інших світових валют:
100 EUR – 739.6439 (на 7 листопада – 740.5195),
10 RUR – 2.1472 (на 7 листопада – 2.1548).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter