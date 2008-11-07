Інфляція за підсумками року становитиме 24,1%

За прогнозами центру соціально-економічних досліджень CASE-Україна, інфляція за підсумками 2008 року становитиме 24,1%.

Про це в бесіді з кореспондентом УНІАН повідомив виконавчий директор центру Дмитро БОЯРЧУК.

Коментуючи жовтневий показник індексу споживчих цін, експерт зазначив, що динаміка показника є абсолютно очікуваною і обумовлена впливом весняного підвищення цін на енергоресурси.

«Тенденція зберігається. Після невеликої літньої дефляції ми знову повернулися до зростання цін з тієї причини, що зростання вартості енергоресурсів довгий час відкладалося. Тобто, якщо ми говоримо про вартість газ на початку року, то він у нас подорожчав, але оскільки у нас загально-соціальна політика, це підвищення цін довгий час відкладалося. На даний момент ні промисловість, яка раніше просубсидувала населення, ні бюджет не в змозі підтримувати ситуацію, відповідно, вихід один - показувати реальну вартість. Тобто, це те, що прогнозувалося всіма експертами ще на початку весни», - сказав Д.БОЯРЧУК.

Довідка УНІАН. В Україні в жовтні до вересня 2008 року зафіксована інфляція на рівні 1,7%, в жовтні ц.р. до жовтня 2007 року інфляція становила 23,2%.

З початку цього року (за січень-жовтень 2008 року і до грудня 2007 року) зростання споживчих цін становило 18%. Індекс споживчих цін за січень-жовтень 2008 року, порівняно з відповідним періодом 2007 року, збільшився на 25,8%.