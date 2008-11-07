Ющенко: налагодимо роботу "Промінвестбанку" - всі будуть героями

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає НБУ негайно відновити ліквідність «Промінвестбанку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

«Прошу через адміністратора Національного банку негайно вирішити питання стабілізації, зокрема, підвищення ліквідності «Промінвестбанку», - сказав В.ЮЩЕНКО. «На це дивиться, Володимир Семенович (СТЕЛЬМАХ, голова НБУ – УНІАН), весь ринок. Наша реакція має бути миттєвою», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент наголосив, що проблеми «Промінвестбанку» немає, Національний банк взяв це питання під контроль і «Промінвестбанк» повинен запрацювати. «Налагодимо роботу «Промінвестбанку» - всі будуть героями, всі будуть говорити, що то їх робота. Як будуть збої в роботі «Промінвестбанку» - всі будуть показувати на Національний банк, що то він не справився», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому Президент зазначив, що якщо «не вдасться впоратись з формуванням відповідних ресурсів через корпоративний ринок – «будь ласка, звертайтесь до уряду, є схема по уряду, хай уряд націоналізує, бере частину активів цього банку і далі працює».

«В одну сторону чи в другу – саме головне відновити ліквідність банку», - додав Президент.