Леонід Грач: Україні треба запозичити досвід у китайців

Народний депутат України, член фракції КПУ Леонід ГРАЧ вважає, що в Україні, проводячи люстрацію, слід запозичити досвід у китайців: поцупив – ставай до стінки. Про це він заявив в інтерв`ю виданню «Сьогодні».

На думку Л.ГРАЧА, пригадати про люстрацію поза сумнівом потрібно, але не тільки за політичною ознакою, а й за економічною.

«Іншого варіанту люстрації я не бачу, - підкреслив він. - Україні потрібно провести націоналізацію банків, великих промислових працюючих підприємств і повернутися до захисту земельних паїв та організацій колективної обробки землі на сільськогосподарському виробництві».

Також, на думку. Л.ГРАЧА, «потрібно оголосити війну корупції, тобто цій владі». «А для цього потрібно перейняти досвід у китайців: поцупив - ставай до стінки. Іншого варіанту люстрації я не бачу. Особливо, якщо це необхідно для порятунку вітчизни», - додав комуніст.