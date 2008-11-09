Сьогодні кияни зможуть побачити «битву за Дніпро»

Сьогодні, 9 листопада, у Києві на мототрековому полігоні “Пирогів” (вул. Червонопрапорна, 188), відбудеться театралізоване дійство в рамках VI Міжнародного військово-історичного фестивалю “Даєш Київ! Рік 1943”, присвяченого 65-й річниці визволення столиці України міста-героя Києва від фашистських окупантів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони, організаторами фестивалю виступили Молодіжна громадська організація “Київський клуб “Червона зірка” та Міжнародна громадська організація “Слава”.

Учасниками фестивалю є близько 500 членів військово-історичних клубів України, Росії, Білорусі, Естонії, Латвії та Чехії. У заході буде широко задіяна бойова й допоміжна техніка часів ІІ Світової війни – танки, бронеавтомобілі, вантажні та штабні автомобілі, мотоцикли, протитанкові гармати та гаубиці, активно використовуватиметься професійна піротехніка. Планується авіаційна підтримка з боку представників аероклубів України.

Зокрема, о 13.00 розпочнеться урочиста церемонія відкриття святкового заходу, в рамках якої передбачені виступи організаторів, почесних гостей, ветеранів, представників влади, а також концерт воєнно-патріотичної пісні за участю ансамблю “Смуглянка” – учасників зйомок кінофільму “В бій ідуть тільки старики”.

О 14.00 розпочнеться батально-історичне дійство, в ході якого на плац-театрі буде відтворено епізод битви за Дніпро 1943 року і визволення столиці України міста Києва.

Після закінчення виступу передбачені культурно-масові заходи для глядачів, зокрема, встановлення техніки на майданчик, де всі бажаючі зможуть її оглянути та сфотографуватися. Також гості свята зможуть пригоститися стравами польової кухні.