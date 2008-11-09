В Україні від 10° морозу до 14° тепла

В найближчі дні погода на території України суттєво не зміниться.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, 10 листопада очікується невелика хмарність, без опадів.

Температура вночі 1-6° морозу, на сході країни до 10° морозу, вдень 4-9° тепла; в Криму та західних областях вночі 1-4° тепла, вдень 8-14°.

11-12 листопада опадів також не очікується. Температура вночі 0-5° морозу, в західній та південній частині від 3° тепла до 2° морозу (на Прикарпатті, 11 листопада і на сході країни 3-8° морозу); вдень 5-10° тепла, у південній частині та на Закарпатті 9-14°, в Криму до 16°.

13-14 листопада без опадів, лише у західних областях невеликий дощ (вночі в Карпатах з мокрим снігом). Температура вночі 0-6° тепла (в Карпатах місцями 1-2° морозу), вдень 4-9°; у південних областях та на Закарпатті 8-14°; в Криму вночі 3-8°, вдень 11-16°.

Завтра у Києві та області без опадів. Температура вночі в області 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла, в Києві вночі 2-4° морозу, вдень 6-8° тепла.

11-12 листопада у столиці та області без опадів. Температура вночі в області 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 7-9° тепла.

Впродовж 13-14 листопада без опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.