Вибух на шахті в Донецькій області
13:45, 09 листопада 2008Суспільство
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Виїхали рятувальники
У Донецькій області на шахті «Новодзержинська» (м. Дзержинськ) на поверхні стався вибух на вугільному бункері (у вугільній «банці»). Ніхто не постраждав.
Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, поверхневий вибух на шахті «Новодзержинська» стався сьогодні о 12.16.
На місце події виїхали рятувальники, причини вибуху з`ясовуються.
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