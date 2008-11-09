Вибух на шахті в Донецькій області

У Донецькій області на шахті «Новодзержинська» (м. Дзержинськ) на поверхні стався вибух на вугільному бункері (у вугільній «банці»). Ніхто не постраждав.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, поверхневий вибух на шахті «Новодзержинська» стався сьогодні о 12.16.

На місце події виїхали рятувальники, причини вибуху з`ясовуються.