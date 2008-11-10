Завтра киян «ощасливлять» проїзними за 365 гривень

Із завтрашнього дня київський метрополітен розпочне реалізацію проїзних квитків терміном дії 365 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістів повідомив сьогодні начальник КП «Київський метрополітен» Петро МІРОШНИКОВ.

Тобто, ці квитки діють впродовж 365 днів з моменту першого проходу пасажира по ньому в метро, уточнив він.

«У Київському метрополітені річні проїзні почнуть продаватися завтра. Це будуть квитки на 365 днів на метро», - сказав П.МІРОШНИКОВ.

При цьому він зазначив, що окремо будуть випущені проїзні квитки на 12 місяців, але вони надійдуть у реалізацію пізніше: їх почнуть продавати з 1 грудня. Крім того, готуються річні проїзні, які надійдуть у реалізацію з 1 січня.

«Але вони будуть всі за однаковою ціною. Просто ми зробили систему (користування проїзними - УНІАН) гнучкішою. Якщо хтось хоче такий проїзний (за 365 грн.- УНІАН) купити зараз, то зможе це зробити із завтрашнього дня в касах київського метрополітену», - підкреслив П.МІРОШНИКОВ.

За його інформацією, після підняття тарифів на проїзд у метрополітені спостерігається збільшення пасажиропотоку і зараз вивчається питання, за рахунок чого це відбулося. «Пасажиропотік збільшився на 5% у буденні дні», - повідомив начальник метро.

За його даними, також зросла й виручка метрополітену.

«Ми постежимо далі. Це всього лише кілька днів. Робити якісь висновки поки що рано», - сказав П.МІРОШНИКОВ щодо останніх даних перевезення в підземці.

Як повідомляв УНІАН, з 4 листопада проїзд у метро в Києві збільшився з 50 коп. до 2 грн. за 1 поїздку.