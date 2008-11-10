Пірати на вимогу США показали екіпаж «Фаїни» (фото)

Пірати продемонстрували, що з екіпажем судна «Фаїна» все гаразд.

Про це повідомляє сайт «Морський Бюлетень - Совфрахт».

“На вимогу американських військових, пірати знову вивели екіпаж т/х Faina на відкриту палубу і дозволили їх сфотографувати, щоб показати, що з людьми все гаразд, і ніхто не постраждав, всі живі і здорові», - наголошується в повідомленні.

На сайті також розміщені фотографії від 9 листопада з екіпажем «Фаїни».

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня пірати захопили біля берегів Сомалі судно «Фаїна», у складі екіпажу якого – 17 громадян України. На борту судна - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, які Україна продала Кенії.

Судно знаходиться під наглядом декількох американських

Фото з сайту Морський Бюлетень - Совфрахт