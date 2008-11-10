Поїзд «Київ - Берлін» врізався в трактор: двоє загиблих
18:07, 10 листопада 2008Суспільство
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Хлопцям було 20 і 21 рік
У Рівненській області на залізничному переїзді загинули двоє юнаків.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, юнаки перетинали переїзд cьогодні близько 12.30 поблизу села Осницьк на тракторі. Як попередньо було встановлено, з незрозумілих причин двигун зненацька відмовив. В цей же час наближався швидкий потяг №29 «Київ - Берлін». Уникнути зіткнення не було можливості.
Внаслідок удару трактор розірвало вщент, кабіну відкинуло майже на 100 метрів від місця аварії, а хлопці (1988 та 1987 років народження) загинули.
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