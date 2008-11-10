Поїзд «Київ - Берлін» врізався в трактор: двоє загиблих

У Рівненській області на залізничному переїзді загинули двоє юнаків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, юнаки перетинали переїзд cьогодні близько 12.30 поблизу села Осницьк на тракторі. Як попередньо було встановлено, з незрозумілих причин двигун зненацька відмовив. В цей же час наближався швидкий потяг №29 «Київ - Берлін». Уникнути зіткнення не було можливості.

Внаслідок удару трактор розірвало вщент, кабіну відкинуло майже на 100 метрів від місця аварії, а хлопці (1988 та 1987 років народження) загинули.