Металурги погодилися на умови Тимошенко

Кабінет міністрів України і підприємства гірничо-металургійного комплексу, профспілки, профільні виробничі об`єднання підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Як передає кореспондент УНІАН, Меморандум було підписано за результатами проведеної наради прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, представників уряду з представниками гірничо-металургійних підприємств і профільних організацій.

З боку уряду Меморандум підписала прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО, з боку виробників - представники «Смарт-груп», «ІСД», «Метінвест Холдинг», «АрселорМіттал Кривий Ріг», Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча, «Євраз Холдингу», «Інтерпайпу», «Енерговугілля Інтернешнл», а також керівництво профспілки підприємств ГМК, профспілкових організацій України, Федерації металургів України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на нараді з керівниками підприємств ГМК прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд вимагає знизити ціни на продукцію ГМК на внутрішньому ринку. Вона зазначила, що ця вимога міститиметься в Меморандумі.

Вона також зазначила, що в меморандумі уряд бере на себе зобов`язання забезпечити відшкодування ПДВ підприємствам ГМК протягом п`яти днів, а також намагатися зберегти в 2009 році ціну на газ для підприємств ГМК на рівні 2008 року.

«Ми беремо зобов`язання, що природний газ, який поставлятиметься для ГМК, поставлятиметься тільки за ціною іноземного постачальника, і, крім того, це винятково транспортування, ціна якого буде мінімізована. Практично газ поставлятиметься для ГМК за собівартістю імпортного газу. Й ми зараз працюємо в тому напрямку, щоб ціна на газ збереглася на 2009 рік така, яка існує на сьогоднішній день», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що уряд планує знижувати тарифи на залізничні перевезення продукції ГМК залежно від зниження її вартості для «Укрзалізниці».

Від керівників підприємств ГМК прем`єр очікує дій у сфері соціального захисту, зі збереження робочих місць.

Також Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що уряд бере на себе зобов`язання знизити тарифи на електроенергію для підприємств ГМК.

Крім того, вона повідомила, що уряд планує в найближчий день розробити законопроект про підтримку підприємств гірничо-металургійного комплексу в умовах впливу світової фінансової кризи і вже у четвер запропонувати законопроект для розгляду Верховній Раді.

Нагадаємо, сьогодні ГМК України переживає різку кризу. 50% доменних печей вже зупинено. На складах метпідприємств накопичився двомісячний обсяг продукції.