Нагляд за всіма видами авіації буде посилено

Міністерство транспорту та зв`язку України, Державіаадміністрація посилять контроль за використанням надлегких літальних апаратів, повітряних суден спортивного призначення та аматорських конструкції, а також державний нагляд за забезпеченням безпеки авіації. Як повідомляє прес-служба міністерства, про дані заходи йдеться в gостанові Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року № 980 «Про внесення змін до додатку до Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки».

Також уряд доручив Мінтрансзв`язку посилити контроль за діяльністю відповідних органів авіаційного транспорту щодо виявлення, встановлення місць базування та забезпечення державної реєстрації цивільних повітряних суден.

Зазначені зміни вносяться до додатку до Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007—2009 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1767.