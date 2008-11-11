Україна зацікавлена в довгостроковій співпраці з РФ в атомній сфері

Україна зацікавлена в довгостроковій співпраці з Росією в атомній сфері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі корпорації «ТВЕЛ», про це заявив міністр палива й енергетики України Юрій ПРОДАН під час відвідин ТОВ "Машинобудівний завод" у Московській області 10 листопада.

"Україна є найбільшим споживачем ядерного палива. Тому що у нас в Україні розташована найбільша кількість реакторів ВВЕР (водо-водяних корпусних енергетичних ядерних реакторів – УНІАН) - більше, аніж у Росії, більше, аніж в інших країнах. І, звичайно, ми зацікавлені в серйозній довгостроковій співпраці. І, природно, з урахуванням того, що ми не тільки залишатимемося найбільшим споживачем, а й плануємо в Україні зробити власне виробництво ядерного палива, то, природно, тут нам потрібна кооперація з російськими колегами для того, щоб ми могли будувати це виробництво за оптимальною схемою", - сказав Ю.ПРОДАН.