У Києві відбудеться виставка «Ми звинувачуємо!»

З 11 по 20 листопада 2008 року у Києві проводитиметься виставка «Ми звинувачуємо! Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу».

Як повідомили УНІАН у Прес-службі Київської міської державної адміністрації, виставка експонуватиметься у двох місцях: у Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького (вул. Саксаганського, 97) – з 11 по 20 листопада, а також в Українському центрі народної культури «Музей Івана Гончара» (вул. Івана Мазепи, 29) – з11 по 15 листопада 2008 року.