Найбрудніші місця у Києві (рейтинг)

Восени в Києві спостерігався найвищий рівень забруднення повітря на Бессарабській площі та на проспекті Перемоги в районі метро “Святошин”.

Як пише газета “Хрещатик” (№203 (3419)), про це повідомила начальник відділу інформації Центральної геофізичної обсерваторії Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України Ірина КОЛІСНИК.

Фахівці ЦГО щомісяця відстежують і аналізують стан забруднення атмосферного повітря та води в столиці, і окрім цього, детально вивчають радіоактивну ситуацію. Зокрема, потрібну інформацію збирають і аналізують на 16 постах, а стан забруднення води в Дніпрі (Канівському водосховищі) — в трьох створах у районі столиці.

“Найвищий рівень забруднення в першому місяці осені спостерігався на Бессарабській площі та проспекті Перемоги в районі метро “Святошин”. Не найліпша ситуація в районі Оболонського проспекту та на вулиці Довженка”, - повідомила І.КОЛІСНИК. Вона додала, що “брудними” місцями визнано також бульвар Лесі Українки, вулиці Стражеска, Скляренка та Каунаську.

Як поінформувала фахівець, для визначення забрудненості повітря у вересні було відібрано і проаналізовано 6 тис. 176 проб. З 20 домішок, які визначали лабораторії обсерваторії, високий середній вміст відмічався з формальдегіду та діоксиду азоту (речовини 2-го класу небезпеки). За даними І.КОЛІСНИК, разову концентрацію діоксиду азоту на рівні 3,6 ГДК (гранично допустима концентрація) спостерігали на Оболонському проспекті, на дві десятих пункту менша - в районі вулиці Лазо, майже така ж на вулицях Стражеска та Довженка (район метро “Шулявка”) та на бульварі Лесі Українки. Максимальний вміст оксиду вуглецю на рівні 1,4 ГДК зафіксували на Бессарабській та Московській площах. Найзабрудненішим виявилися проспект Перемоги (район метро “Святошин”) та площа Перемоги.

І.КОЛІСНИК зазначила, що найбільшим джерелом викидів оксиду вуглецю і діоксиду азоту залишається автотранспорт.

Найчистішими територіями в столиці фахівці вважають Експоцентр, Гідропарк, вулицю Лазо та район Багринової гори.

Як свідчать фахівці, згідно з індексом забруднення атмосфери (ІЗА), в цілому загальний рівень забруднення у місті оцінюють як підвищений. І.КОЛІСНИК запевнила, що в порівнянні з минулим роком рівень забруднення повітря знизився за рахунок зниження вмісту фенолу і діоксиду азоту, але водночас підвищився у повітрі вміст формальдегіду.

Щодо радіаційної ситуації на території Києва, то її визначали одночасно на чотирьох станціях спостережень. Отримані дані свідчать, що потужність гамма-випромінення у Києві протягом вересня 2008 року знаходилася в межах 12-16 мікрорентген на годину, при середньому значенні за місяць 14 мкР/год.