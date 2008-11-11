У Конотопі скоєно розбійний напад на АЗС

У місті Конотоп Сумської області скоєно розбійний напад із застосуванням вогнепальної зброї на автозаправну станцію «ТНК».

Як сьогодні повідомив УНІАН начальник Центру громадських зв’язків Управління МВС України в Сумській області Андрій ІВАШИНА, 9 листопада о 06.00 до чергової частини Конотопського міського відділу міліції по телефону надійшло повідомлення від оператора-касира АЗС №-2 “ТНК” про те, що близько 05.50 двоє невідомих осіб, прийшовши до АЗС, проникли до окремої кімнати в будівлі станції, де відпочивав заправник. Під загрозою застосування вогнепальної зброї злочинці примусили його лягти на підлогу і при цьому завдали декілька ударів. Потім один з нападників залишився в зазначеному приміщенні, не даючи заправнику змоги викликати на допомогу міліцію, а інший, розбивши скло у вікні, проник у приміщення, де перебувала оператор-касир, та з метою залякування зробив декілька пострілів у підлогу. Після цього він забрав з касового апарата близько 7 тис. грн.

Скоївши злочин, обидва нападника зникли з місця події.

Касир отримала поранення стопи лівої ноги через рикошет дробі від підлоги.

Слідчим відділенням Конотопського відділу міліції порушено кримінальну справу за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій).

У даний час проводяться слідчо-оперативні заходи зі встановлення місцезнаходження та затримання злочинців.