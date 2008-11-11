Транспортна комісія Київради: 2 гривні за поїздку - це занадто

Постійна комісія Київради з питань транспорту і зв`язку вимагає від Київської міської державної адміністрації скасувати розпорядження про підвищення тарифу на проїзд у комунальному транспорті до 2 грн. за поїздку, “оскільки вважає його помилковим та передчасним”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції БЮТ у Київраді, комісія вказала КМДА на грубе викривлення міськими комунальними ЗМІ рішень сесії від 30 вересня 2008 року і зобов`язала спростувати розповсюджену ними інформацію.

За даними прес-служби фракції БЮТ у Київраді, комісія ухвалила рішення визнати роботу Київської міської державної адміністрації і міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з виконання рішення сесії Київської міської ради від 30 вересня 2008 року «Про ситуацію у транспортній галузі м. Києва» незадовільною. За таку пропозицію голови фракції БЮТ у Київраді Олександра ЗІНЧЕНКА проголосували більшість присутніх членів комісії.

«На моє переконання, мерія грубо спотворила депутатське рішення, яке 30 вересня стало підсумком роботи робочої групи з вивчення ситуації в транспортній галузі міста Києва», – цитує О.ЗІНЧЕНКА прес-служба.

Комісія, за даними БЮТ, проголосувала “за притягнення до суворої адміністративної відповідальності, впритул до звільнення з займаних посад, винних за невиконання рішень сесії про обов`язковість збереження в довготривалих проїзних вартості проїзду з розрахунку 0,50 грн., а також тих посадових осіб, котрі спровокували черги та масові скарги громадян”.

Як повідомлялося, КМДА видала розпорядження про підвищення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті.

З 4 листопада 2 грн. коштує одна поїздка в метрополітені, якщо пасажир купує один жетон на проїзд. Проїзд у наземному транспорті коштує 1,5 грн., якщо купити квиток завчасно в кіоску, і 2 грн. – якщо купити в салоні автобуса, трамвая, тролейбуса.

5 листопада Прокуратура Києва розпочала перевірку дотримання столичною міською державною адміністрацією законодавства при введенні нових тарифів на проїзд у громадському транспорті.