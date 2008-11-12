Спад виробництва в Україні у жовтні - майже 20%

В Україні спад промислового виробництва в жовтні 2008 року, порівняно з жовтнем 2007 року, склав 19,8%, у січні-жовтні ц.р. проти аналогічного періоду 2007 року зафіксовано зростання на рівні 2,2%. При цьому в жовтні 2008 року проти вересня 2008 року зафіксований спад на рівні 7,6%.

Такі дані УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, спад обсягів промвиробництва в жовтні 2008 року проти жовтня 2007 року за галузями склав: видобувна промисловість - 10% (у січні-вересні 2008 року до січня-вересня 2007 року – зростання 2,6%), видобуток корисних копалин, окрім паливно-енергетичних - 20,6% (зростання 3,2%), видобування паливно-енергетичних корисних копалини - 0,2 (зростання 2,1%).

В обробній промисловості спад виробництва в жовтні 2008 року проти жовтня 2007 року склав 21,1% (зростання 2,3%), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксований спад на рівні 10,9% (зростання 0,4%).

У легкій промисловості зафіксований спад обсягів виробництва на рівні 6,3% (спад 0,1%): у текстильній промисловості і пошитті одягу, хутра і виробів з нього - спад 8,4% (спад 3,5%), у виробництві шкіри, виробів з неї - спад 0,5% (зростання 10,9%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів, зростання виробництва в жовтні 2008 року проти жовтня 2007 року склало 2,8% (16,7%), у целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – 1,3% (12,2%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки - спад 43,9% (спад 15,7%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксований спад виробництва на рівні 19,2% (зростання 0,5%), зокрема в хімічному виробництві - спад 21% (спад 2,7%), у виробництві гумових і пластмасових виробів - спад 13,2% (зростання 10,8%). У виробництві інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) - спад 6,8% (11%).

У Держкомстаті повідомили, що в жовтні 2008 року в металургії і виробництві готових металевих виробів, порівняно з жовтнем 2007 року, спад виробництва склав 35,6% (спад 3,6%), у машинобудуванні зафіксований спад на рівні 11,2% (зростання 20,5%), зокрема, у виробництві машин і устаткування - зростання 0,9% (12,5%), виробництві електричного і електронного та оптичного устаткування – спад 9,6% (зростання 15,3%), виробництві транспортного устаткування – спад 17,9% (зростання 27,8%). У виробництві й розподілі електроенергії, газу і води зафіксований спад 14,4% (у січні-жовтні 2008 р. до січня-жовтня 2007 р. - зростання 0,8%).

Довідка УНІАН. Зростання промислового виробництва в січні-жовтні 2007 року проти січня-жовтня 2006 року склало 11%.