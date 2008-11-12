США радять Україні ставити реальні завдання

Сполучені Штати Америки занепокоєні невиконанням Україною зобов’язань з ліквідації надлишкової стрілецької зброї. Про це заявив міністр оборони України Юрій Єхануров після зустрічі з міністром оборони США Робертом ГЕЙТСОМ, яка відбулася сьогодні в Таллінні, де проходять консультації високого рівня Україна-НАТО за участю глав оборонних відомств країн Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ЄХАНУРОВ наголосив, що під час зустрічі він обговорив зі своїм американським колегою найбільш актуальні проблемні питання. “Американска сторона зауважила, що, на їхню думку, найбільшою проблемою є те, що планування заходів з реформування Збройних Сил України і фінансування цих процесів не є адекватними”, - сказав Ю.ЄХАНУРОВ. Він додав, що США рекомендують під час наступного планування оборонної реформи в Україні ставити реальні завдання, які узгоджувати з фінансовими можливостями держави.

“Сполучені Штати також всерйоз занепокоєні невиконанням Україною зобов’язань з ліквідації надлишкової стрілецької зброї за програмою Трастового фонду НАТО”, - сказав міністр оборони України. Як він пояснив, затримка в реалізації цієї програми пов’язана з позицією Міністерства економіки України, яке не погоджує відповідні документи.

Говорячи про тему Україна-НАТО з огляду на проведену зустріч, Ю.ЄХАНУРОВ підкреслив, що “США вже давно заявили про підтримку намірів України та Грузії вступити в НАТО”.