Верховний суд засудив убивцю до довічного ув'язнення

Верховний суд України засудив до довічного ув’язнення жителя Запорізької області, який убив свого брата - старшого лейтенанта міліції, викладача кафедри спеціальної і фізичної підготовки школи підвищення профмайстерності співробітників органів внутрішніх справ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, відповідний вирок відносно зловмисника спочатку було винесено Апеляційним судом Запорізької області.

"Вироком суду вбивцю, в 1997 р. вже судимого за скоєння умисного вбивства, було визнано винним у скоєнні вбивства свого брата на грунті особистих неприязних відносин і відповідно до п. ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України ("Скоєння умисного вбивства при обтяжливих обставинах особою, яка раніше скоїла вбивство") засуджено до довічного ув’язнення", - розповіли у прес-службі, зазначивши, що засуджений і його адвокат визнали вирок дуже жорстким і оскаржили його у ВСУ.

"30 жовтня колегія у кримінальних справах матеріали розглянула і залишила вирок суду першої інстанції без змін - засудивши злочинця, який убив співробітника міліції, до довічного ув’язнення", - повідомили в прокуратурі.