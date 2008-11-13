На Закарпатті потяг відрізав чоловікові ноги

У Закарпатській області потяг відрізав обидві ноги місцевому мешканцю.

Про це сьогодні повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС в Закарпатській області Ігор СТЕФАНЕЦЬ.

За його словами, вночі 12 листопада в Берегівський райвідділ міліції надійшло повідомлення з приймального вiддiлення місцевої районної лікарні про трагедію на залізниці.

«Медики повідомили про те, що до них iз залізничної станції Батєво бригадою швидкої допомоги доставлено 72-річного мешканця села Велика Добронь Ужгородського району з діагнозом «травматична ампутація обох гомілок», - повідомив І.СТЕФАНЕЦЬ.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що потерпілий близько четвертої години ночі потрапив під потяг на залiзничнiй колії неподалік станції Батєво на Берегівщині.

«Наразі обставини трагедії з’ясовуються, але хочу відзначити, що останнім часом в області почастішали випадки наїзду залізничного транспорту на людей. В основному - через необережність. Нещодавно таке трапилося на залізниці в Доманинцях неподалік Ужгорода», - зазначив речник закарпатської міліції.