У Криму вбили депутата

У Криму вбито депутата Сакської районної ради.

Про подію стало відомо від правоохоронних органів тільки сьогодні, хоча вбивство сталося в ніч з 11 на 12 листопада, передає кореспондент УНІАН.

Депутата районної ради, 1970 року народження, судячи з усього, вбито з вогнепальної гладкоствольної зброї.

Порушено кримінальну справу за ст.. 115 частиною 1 Кримінального кодексу України («умисне вбивство»). Уточнюються подробиці інциденту.

За неперевіреною інформацією, депутат був членом партії «Союз».