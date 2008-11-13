У Криму вбили депутата
16:35, 13 листопада 2008Суспільство
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"...судячи з усього, з вогнепальної гладкоствольної зброї"
У Криму вбито депутата Сакської районної ради.
Про подію стало відомо від правоохоронних органів тільки сьогодні, хоча вбивство сталося в ніч з 11 на 12 листопада, передає кореспондент УНІАН.
Депутата районної ради, 1970 року народження, судячи з усього, вбито з вогнепальної гладкоствольної зброї.
Порушено кримінальну справу за ст.. 115 частиною 1 Кримінального кодексу України («умисне вбивство»). Уточнюються подробиці інциденту.
За неперевіреною інформацією, депутат був членом партії «Союз».
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