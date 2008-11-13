Тимошенко після кредиту МВФ просить гроші у Світового банку

Україна в умовах негативного впливу на економіку світової фінансової кризи розраховує на підтримку Світового банку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході зустрічі з директором Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові Мартіном РАЙЗЕРОМ заявила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

“Ми дуже хотіли б зараз відпрацювати всі нюанси, умови й процедури, щоб Україна мала можливість одержати фінансову підтримку”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що надання коштів Світовим банком зі ставкою до 5% вигідно для України.

Прем`єр підкреслила, що на сьогоднішній день уже напрацьовано співробітництво за проектами розвитку «Укрзалізниці» та будівництва доріг у східному регіоні України. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, кошти Світового банку можуть бути використані й для стабілізації банківської системи.

Прем`єр-міністр акцентувала успішну співпрацю України й Світового банку, починаючи з 1992 року, відзначивши, що за цей період банк надав Україні у вигляді інвестицій та підтримки бюджету 5 млрд. дол.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США з метою зміцнити довіру у фінансовому секторі й допомогти економіці країни, що постраждала в результаті світової фінансової кризи. Програма розрахована на два роки. Національний банк уже отримав перший транш кредиту МВФ у розмірі 4,5 млрд. доларів для підтримки стабільності національної валюти й рекапіталізації банків.