Росія готує пропагандистські матеріали із залученням відомих артистів театру і кіно РФ – ІС
10:25, 11 листопада 2016Суспільство
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Російські пропагандисти продовжують діяльність по охмуренню населення РФ, зокрема – в прикордонних районах.
Вид на "Красну площу" в Москві, ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».
Так, здійснюється підготовка до створення пропагандистських матеріалів і відеороликів із залученням відомих артистів театру і кіно Росії.
ІС зазначає, що такі пропагандистські заходи проводяться під керівництвом і при безпосередній участі представників Центру інформаційного протиборства (Новочеркаськ) Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ПО (Ростов-на-Дону) ВС РФ.
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