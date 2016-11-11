Росія готує пропагандистські матеріали із залученням відомих артистів театру і кіно РФ – ІС

Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

Так, здійснюється підготовка до створення пропагандистських матеріалів і відеороликів із залученням відомих артистів театру і кіно Росії.

ІС зазначає, що такі пропагандистські заходи проводяться під керівництвом і при безпосередній участі представників Центру інформаційного протиборства (Новочеркаськ) Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ПО (Ростов-на-Дону) ВС РФ.

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