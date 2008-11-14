УБОЗ затримав заступника мера Ізмаїла

Працівниками Антикорупційного бюро Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України спільно з УБОЗ ГУМВС України в Одеській області затримано заступника мера міста Ізмаїл Одеської області за одержання хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, зазначений посадовець вимагав від підприємця 50 тисяч доларів за передачу в довгострокову оренду об’єкту нерухомого майна комунальної форми власності, розташованого в місті Ізмаїл. Хабар чиновник отримував в чотири етапи: 5, 10, 10 і 25 тисяч доларів. Зловмисник був затриманий правоохоронцями під час отримання останньої частини коштів – 25 тисяч доларів в порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України.

За матеріалами спецпідрозділу боротьби з організованою злочинністю Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (отримання хабара в особливо великих розмірах).