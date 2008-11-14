У Донецьку міліція затримала підпільного виробника зброї

У Донецьку арештований 30-річний токар, який підпільно виготовляв зброю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міського управління внутрішніх справ, підпільну майстерню з виготовлення зброї виявили співробітники кримінального розшуку Кіровського райвідділу міліції в приватному секторі селища Лідіївка. 30-річний професійний токар, який не має постійної роботи, обладнав майстерню в приміщенні літньої кухні власного будинку.

Під час санкціонованого обшуку в приміщенні було виявлено два обрізи, саморобна рушниця, стартовий пістолет типу «револьвер», кілька пачок різних патронів, а також один меч, двоє нунчаків, кілька ножів і заготівок для них. Крім цього, у "зброяра" вилучені ємності з порохом і дробом.

За словами господаря майстерні, зброю він виготовляв і переробляв "для власної безпеки" і "з колекційною метою".

В даний час правоохоронці перевіряють, чи не застосовувалися вироби підпільного зброяра при здійсненні злочинів. Відносно власника арсеналу порушено кримінальну справу за ст. 263 Кримінального кодексу України - «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими запасами або вибуховими речовинами». Арештованому загрожує до п`яти років позбавлення волі.