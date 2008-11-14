Журналісти тижневика "Контракти" зустріли кризу створенням профспілки

Журналісти тижневика “Контракти” створили первинну організацію Київської незалежної медіа-профспілки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі медіа-профспілки, в той же день члени комітету КНМП зустрілися із представниками трудового колективу, щоб розглянути конфліктну ситуацію, яка склалася в редакції.

За даними прес-служби КНМП, видавництво “Галицькі контракти” (журнали “Контракти“, “Личный счёт” та ін.) скорочує штат і заробітну плату. Керівництво змушує журналістів підписувати документи про згоду на нові норми винагороди та датувати їх серпнем. Зміни пояснюють падінням доходів від реклами на 10%.

Згідно зі статутом КНМП первинні організації добровільно об’єднують членів профспілки, які працюють на одному підприємстві, забезпечують себе роботою самостійно або навчаються в одному навчальному закладі. Первинна організація створюються за рішенням не менше трьох членів профспілки та має право захищати свої права та інтереси в органах державної влади і управління, органах місцевого самоврядування та судових органах. Також первинна організація може отримувати від керівних органів профспілки необхідну організаційну, консультативну, юридичну та іншу допомогу.

Новий склад комітету КНМП та його голова Юрій ЛУКАНОВ були обрані на загальній конференції членів профспілки 20 вересня 2008 року. Київська незалежна медіа-профспілка (КНМП) була заснована 30 листопада 2002 року для захисту трудових прав та збереження високих професійних стандартів роботи журналістів. Пізніше члени КНМП стали засновниками всеукраїнської профспілки журналістів – Незалежної медіа-профспілки України.

Сьогодні КНМП нараховує більше 400 членів. Осередки профспілки працюють в НТКУ, «Газеті 24», «Телекритиці», в УНІАН, на телеканалах UBC, «5 канал», в журналі «Власть денег», радіо «Ера FM» та в інших мас-медіа.