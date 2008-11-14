У Києво-Печерській лаврі відслужили молебень за здоров’я хворих на діабет

У Всесвітній день цукрового діабету Українським медичним союзом (УМС) був ініційований молебень у Києво-Печерській лаврі за хворих, медиків-ендокринологів та здоров’я усіх українців.

Як повідомили УНІАН в Українському медичному союзі, після молебню глава Української Православної церкви блаженнійший Митрополит Київський та всієї України Володимир нагородив лікарів-ендокринологів і представників громадських організацій, які опікуються проблемою цукрового діабету.

Зокрема орден князя Володимира ІІ ступеню отримав головний ендокринолог України, член президії Українського медичного союзу Олександр ЛАРІН.

Він зазначив, що в усьому світі цукровий діабет розглядається як захворювання, яке має соціальні наслідки для держави та „виходить за рамки” проблем, що вирішує галузь охорони здоров’я. За його словами, саме для вирішення проблем людей, які сьогодні живуть з цукровим діабетом в Україні, спрямована національна Доктрина боротьби з цукровим діабетом, основи якої були презентовані на Форумі ендокринологів, що проходить цими днями в Україні.