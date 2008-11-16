Київський "десант" штурмом захопив Будинок профспілок у Львові

Сьогодні, близько 10-ї години ранку, група невідомих осіб вчинила спробу силового захоплення будівлі на проспекті Шевченка у центрі Львова, в якій знаходиться об‘єднання профспілок Львівщини. Нападники, не зважаючи на присутність охоронця, виламали двері, увірвалися до будівлі і забарикадувалися в приміщенні.

Як повідомив УНІАН начальник Львівського міського управління внутрішніх справ ГУ МВС України у Львівській області Ігор ЦІКАЛО, на місце події оперативно прибуло керівництво львівської міліції, а також бійці спецпідрозділу «Беркут».

«Правоохоронцям вдалося розблокувати вхід у приміщення і затримати одного з нападників, яким виявився житель Києва Василь ГЛУШКО. Іншим членам групи вдалося втекти і на даний час правоохоронці вживають комплекс заходів щодо встановлення їхнього місцезнаходження та затримання. Ми маємо оперативну інформацію, що всі нападники – прибули з Києва на двох мікроавтобусах марки «Фольксваген-транспортер» і всі підрозділи ДАІ орієнтовані на затримання цих мікроавтобусів», - зазначив головний міліціонерЛьвова.

Він також повідомив, що під час обстеження приміщення профспілок було вивлено пошкоджені двері в службові кабінети та розбиті шибки.

«За цим фактом, яке не можна назвати нічим іншим, як спробою рейдерського захоплення державної установи, сьогодні чи завтра буде порушено кримінальну справу, а справу затриманого буде передано до суду за опір працівникам міліції», - сказав І.ЦІКАЛО.

За його словами, міліція з‘ясувала, що затриманий кілька днів тому подав офіційну заявку у Львівську міську раду від імені організації «Альтернативні профспілки» на проведення 18 листопада акції пікетування біля приміщення Об‘єднаних профспілок Львівщини. Працівникам міліції він повідомив, що всі особи, які сьогодні вчинили захоплення і блокування будівлі профспілок – приїхали з Києва, а сам він лише вчора був прийнятий на роботу в одну з київських організацій.

«Ми зараз з‘ясовуємо, хто стоїть за даною акцію, метою якої, судячи з усього, було змінити керівництво профспілок Львівщини силовими методами», - повідомив начальник львівської міліції.