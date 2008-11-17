Президент ОПЕК: нафта може подешевшати до 20-30 доларів

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) розраховує на стабілізацію світових цін на нафту в діапазоні 70-90 дол. за барель. Про це повідомив в Алжирі президент ОПЕК Шакиб Хеліль, передає Reuters. За його словами, на зустрічі картеля в Каїрі, яка має відбутись у листопаді ц.р., обговорюватимуться рекомендації щодо досягненню цих цінових орієнтирів. Проте конкретні дії, а саме масштаби можливого скорочення нафтовидобутку країнами ОПЕК, можуть бути прийняті тільки 17 грудня, коли пройде засідання учасників картелю.

Ш.Хеліль зазначив, що в довгостроковій перспективі ціни на нафту зрстатимуть. Водночас голова ОПЕК не виключив, що в разі тривалого дисбалансу між попитом і пропозицією на нафтовому ринку вартість бареля "чорного золота" може впасти і до 20-30 доларів.

У жовтні ц.р., нагадує РосБізнесКонсалтинг, ОПЕК ухвалила скоротити видобуток нафти на 1,5 млн. бар./день. Це, втім, не підтримало ціни - за підсумками торгів 14 листопада нафтові ф`ючерси на NYMEX в Нью-Йорку закрилися на позначці 57,04 дол./бар., тоді як в липні вони торгувалися вище 147 дол./бар. Стрімке здешевлення нафти спричинене глобальним економічним спадом, що призвів зниження споживання палива.