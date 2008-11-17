Поїзд Львів-Київ насмерть збив 19-річного хлопця

У Тернопільській області потяг “Львів-Київ” насмерть збив 19-річного юнака.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у лінійному відділі міліції, інцидент стався вчора о 6.15 на залізнодорожному перегоні Великий Глубочок-Озерна.

За словами слідчих, машиніст потяга побачив людину, яка сиділа на колії, після чого одразу подав звуковий сигнал і застосував екстрене гальмування. Однак через велику швидкість потяга удару не вдалося уникнути, оскільки чоловік продовжував сидіти. Від отриманих травм він загинув на місці. Поруч було виявлено навушники та MP-3-плеєр. Слідчі не виключають, що в момент наближення потяга потерпілий слухав музику і не почув сигнал.

Експерти встановлюють, чи був потерпілий у стані алкогольного сп’яніння.