Завтра в Україні - дощі з мокрим снігом

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У південній частині переважно без опадів, лише вночі в Криму та Приазов`ї місцями невеликий дощ. Температура вночі від 1° морозу до 5° тепла, вдень 2-7° тепла, на Південному узбережжі Криму до 10°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на решті території невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, лише вдень у західній частині та більшості центральних областей без істотних опадів. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, вночі в західних областях місцями 4-9° морозу. Вітер в Україні північно-західний, 5-12 м/с.

19-20 листопада - хмарно з проясненнями. 19 листопада без істотних опадів, лише вночі у східних областях невеликий мокрий сніг, вдень у західних областях та на крайньому півдні невеликий дощ. 20 листопада на більшій частині території країни дощі, місцями з мокрим снігом (на заході та півночі невеликі опади). Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с; 20 листопада вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 19 листопада 2-7° морозу, на Закарпатті 0-2° морозу, 20 листопада від 3° морозу до 3° тепла, у східних областях 0-5° морозу; вдень в Україні 0-5° тепла, 20 листопада на півдні до 9° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі 1-3° тепла, вдень 5-11° тепла.

21- 22 листопада - у південній та східній частині 21 листопада без опадів, 22 листопада невеликі та помірні дощі, температура вночі 1-6° тепла (21 листопада у східній частині місцями 1-3° морозу), вдень 7-13° тепла. На решті території 21 листопада невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом, 22 листопада часом опади, у західних областях місцями сильні, температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-8° тепла, 22 листопада у західних областях близько 0°.

У Києві у вівторок очікується невеликий дощ з мокрим снігом (вдень місцями). Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла. По області - невеликий дощ з мокрим снігом (вдень місцями). Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

19-20 листопада - хмарно з проясненнями. 19 листопада без істотних опадів, 20 листопада невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 19 листопада 2-7°морозу, 20 листопада від 3°морозу до 2° тепла; вдень 0-5° тепла.

21 листопада - невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом; 22 листопада - вночі опади, вдень дощ; температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-8° тепла.