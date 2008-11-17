Високопосадовця з податкової піймали на хабарі

Прокуратура Запорізької області за матеріалами Управління з боротьби з економічною злочинністю Запорізького Головного управління міліції порушила кримінальну справу відносно заступника голови Державної податкової адміністрації України в Запорізькій області.

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізької обласної прокуратури, кримінальну справу порушено за ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України - "Одержання хабара у великому розмірі посадовцем, який займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням хабара".

"Кримінальну справу було порушено на підставі зібраних співробітниками облуправління БЕЗ матеріалів, що підтверджують факт одержання заступником голови Запорізької обласної податкової адміністрації 100 тис. грн. - суми, в яку вона оцінила послуги з часткового "списання" претензій ДПАУ до місцевого підприємства у розмірі 418 тис. грн.", - повідомили в прокуратурі.

За словами співбесідника агентства, хабар передавався за посередництва екс-співробітника податкової служби, який забезпечив рахунок для переказу коштів, у зв`язку з чим правоохоронці затримали не тільки заступника голови облДПАУ, але й посередника, відносно якого також порушено кримінальну справу.

Операцію із затримання осіб, задіяних у схемі одержання хабара, було проведено 12 листопада. Тоді ж у службовому приміщенні заступника голови ДПАУ в Запорізькій області співробітниками облуправління зо боротьби із економічною злочинністю і облпрокуратури було проведено обшук.

"У зв`язку з цим на даний момент правоохоронними органами перевіряється причетність затриманого до здійснення ряду посадових злочинів, аналогічних виявленому. Ведеться слідство", - повідомили в прокуратурі.

Довідка УНІАН. Ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України - "Одержання хабара у великому розмірі посадовцем, який займає відповідальне становище, сполучене із вимаганням хабара" - передбачає покарання у вигляді позбавлення свободи на строк від 5 до 10 років, з конфіскацією майна.