Газпром налаштований щодо України оптимістично

Газпром оптимістично оцінює можливість своєчасного підписання з Україною нових контрактів на постачання газу. Таку думку сьогодні в ефірі "Эхо Москвы" висловив офіційний представник ВАТ "Газпром" Сергій Купріянов.

Він нагадав, що торік сторони "досить спокійно" пройшли переговорний процес, і висловив надію, що цього року ситуація буде аналогічною. "Дуже сподіваюся, що і цього року буде, як у минулому. І є всі підстави для такого роду надій, пов`язані з тим, що прем`єри РФ і України підписали відповідний меморандум", - сказав С.Купріянов.

За його словами, зараз ведеться підготовка контрактів, яких буде "чимало", оскільки сторони переходять на прямі довгострокові відносини. "Ми починаємо новий рік з чистого аркуша", - пояснив представник Газпрому. Він додав, що до укладення контрактів треба вирішити ряд проблем, що залишилися, - зокрема, врегулювати питання заборгованості України за поставлений газ і об`ємів газу, що є в підземних сховищах.

С.Купріянов, кажучи про борг України перед Газпромом за раніше поставлені об`єми газу, зазначив, що "не хотів би його називати, щоб нікого не лякати", додавши, що "цифра значна". Він зазначив, що сторони перебувають у процесі врегулювання боргу, і, відповідаючи на запитання, чи закінчаться відповідні переговори до кінця року, сказав: "Я сподіваюся, що раніше".

"Поки що настроєні оптимістично, і є можливість для реалізації підписаного меморандуму", - сказав С.Купріянов. За його даними, наступна зустріч представників української сторони і Газпрому відбудеться 18 листопада 2008 р.

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