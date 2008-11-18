У найближчі роки Захід не муситиме платити за газ у рублях

Газпром найближчим часом не планує переходити на рублі при розрахунках за газ, експортований до Західної Європи. Як повідомив в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" офіційний представник Газпрому Сергій Купріянов, зміна вже укладених із західноєвропейськими споживачами експортних контрактів потребує тривалого часу. "Такі переговори (про експортні постачання) ведуться роками", - зазначив він.

С.Купріянов додав, що якщо з країнами СНД відносини Газпрому в газовій сфері тільки встановлюються, то з європейськими партнерами холдинг "працює впродовж десятиліть", частина укладених експортних контрактів виходять за горизонт 2030 р. Перехід на рублеві розрахунки "буде спробою перегляду існуючого портфеля контрактів", яким Газпром "дуже дорожить", наголосив С.Купріянов.

Він відзначив, що перейти на рублі можна, наприклад, з використанням біржових технологій або при укладенні додаткових контрактів.

С.Купріянов нагадав, що в найближчій перспективі Газпром планує перейти на розрахунки в рублях з Білоруссю.

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