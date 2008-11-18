Поляки - найздоровіші в Центральній Європі

Найздоровіше населення Центральної Європи живе в Польщі, повідомляє газета "Жечпосполита".

Такі результати показало дослідження, проведене університетом британського міста Лестер в усіх країнах Центральної Європи.

Що стосується тривалості життя, довше за поляків живуть словаки і чехи, проте саме польське населення порівняно з іншими народами в цьому регіоні довше залишається здоровим. Зокрема, 50-річний поляк, як стверджують дослідники, зможе прожити ще 29 років, з яких протягом 18,5 років стан його здоров`я оцінюватиметься як добре. А полька того ж віку проживе ще 31 рік, і 20 з них - в доброму здоров`ї.

За цими показниками поляки випереджають всі інші народи Центральної Європи. Скажімо, житель Естонії, згідно з дослідженням, після 50 років життя проживе значно менше - 23 роки, з яких лише дев`ять залишатиметься здоровим.

Попри те, що поляки - найздоровіші люди в регіоні, порівняння рівня їх здоров`я з мешканцями Західної Європи виявляється не на їх користь. Наприклад, у 50-річного данця попереду ще 32 року життя, і згідно із статистикою, 23 з них рівень його здоров`я буде задовільним.

"Це питання достатку. Чим бідніший регіон, тим більше людей, які не можуть стежити за здоров`ям", - сказала газеті Пауліна Мишкевич, представник Світової організації здоров`я в Польщі.

РІА “Новости”