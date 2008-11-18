Сьогодні АМК розгляне підвищення в Києві комунальних тарифів

Питання правомірності та економічної обгрунтованості багатократного підвищення Київською міською державною адміністрацією комунальних тарифів для юридичних осіб буде розглянуто в Антимонопольному комітеті України на спеціальному засіданні 18 листопада.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМК, таке рішення вчора прийняв виконувач обов’язків голови Комітету Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО за результатами публічних слухань з цього приводу.

Зокрема, йдеться про визначення підставності розпоряджень КМДА №1487, 1488, 1489, якими з 1 грудня 2008 року передбачається збільшення тарифів на теплову енергію, постачання холодної води та водовідведення в 3-10 разів.

Адже, як з’ясував АМК, жодне з розпоряджень не містить оприлюдненої інформації щодо структури тарифів. Відсутні дані і щодо складу та рівня витрат, включених до розрахунку тарифів. Більше того, КМДА попередньо не обговорила з громадою запропоноване підвищення вартості комунальних послуг та їх наслідки для громадян, не роз’яснила споживачам, на яких підставах розраховувалися нові тарифи, хоча все це і передбачено Законом України «Про житлово-комунальні послуги», йдеться у повідомленні.