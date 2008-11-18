Газпром не називає суму боргу України, щоб «нікого не лякати»

З 2009 року ВАТ «Газпром» переходить на прямі поставки газу в Україну, повідомив у прямому ефірі радіостанції «Эхо Москвы» прес-секретар голови правління ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ.

«Ми достатньо спокійно пройшли з Україною минулий рік, сподіваюся, цього року буде, як минулого разу. У нас є підстава для таких надій», - відзначив він.

С.КУПРІЯНОВ нагадав, що на початку жовтня поточного року був підписаний «меморандум між прем`єрами Росії і України».

«Ми на рівні компаній займаємося втіленням цих домовленостей у життя. Ми почнемо Новий рік з чистого аркуша», - сказав С.КУПРІЯНОВ, додавши, що «для цього треба закрити усі проблеми, які залишилися за попередні роки - заборгованості, обсяги газу, які у спільних підприємств знаходяться у підземних сховищах в Україні».

Говорячи про розмір заборгованості України за газ, С.КУПРІЯНОВ відмовився називати конкретну суму з тим, щоб «нікого не лякати». «Це значна цифра, але ми у процесі її врегулювання», - сказав він.