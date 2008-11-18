Ющенко зняв табу на продаж Одеського припортового заводу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО визнав таким, що втратив чинність, свій указ від 7 липня щодо зупинення дії розпорядження Кабінету міністрів України від 11 лютого 2008 року «Про затвердження Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

Відповідний указ глави держави, розміщений на його офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого 2008 р. Кабмін затвердив умови проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”. Фонд держмайна України 20 лютого оголосив конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ "Одеський припортовий завод". Стартова ціна пакету, який виставлявся на конкурс, - 3 млрд. грн. Дата проведення конкурсу - 20 травня.

У свою чергу Президент 25 квітня своїм указом зупинив дію розпорядження Кабміну щодо проведення конкурсу з продажу ОПЗ і звернувся до Конституційного Суду з поданням про відповідність Конституції розпорядження Кабміну «Про затвердження умов проведення конкурсу з продажу пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод» від 11 лютого 2008 року № 261-р.

Конкурс з продажу 99,52% акцій Одеського припортового заводу планували провести 20 травня. Проте Рада національної безпеки та оборони України 16 травня заборонила уряду та Фонду державного майна України здійснювати приватизацію державних пакетів акцій енергокомпаній, Одеського припортового заводу та деяких інших підприємств.

Рішення РНБО було введене у дію указом Президента.

19 травня міністр юстиції Микола ОНІЩУК після засідання Кабміну повідомив, що дату проведення конкурсу з продажу Одеського припортового заводу перенесли на невизначений термін.

7 липня В.ЮЩЕНКО знову зупинив дію розпорядження Кабміну про приватизацію Одеського припортового заводу.

11 липня Конституційний Суд своєю ухвалою припинив розгляд подання Президента щодо конституційності розпорядження Кабміну «Про затвердження Умов проведення конкурсу з продажу пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод» від 11 лютого 2008 року №261-р. Розгляд даного подання припинений у зв`язку з письмовою заявою суб`єкта права на конституційне подання про відкликання подання.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» (м. Південний, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду та третій - з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що поступає з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.