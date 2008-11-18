Порошенко пропонує збільшити мито на іномарки

Збільшення мита на імпортні автомобілі з 10 до 25% буде ефективним інструментом для підтримки вітчизняного автопрому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив голова ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО, виступаючи на першій щорічній міжнародній конференції з розвитку автомобільної індустрії України «Autoprom.ua-2008».

«Заходи щодо скорочення імпорту будуть ефективними», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

При цьому він додав, що, згідно зі статутом Світової організації торгівлі (СОТ), дозволено застосовувати такий захід як підвищення мита. Крім того, за його словами, вже розроблені і подані в Кабінет міністрів відповідні документи.

П.ПОРОШЕНКО висловив переконання, що в середу Кабінет міністрів України «вживе заходи щодо збільшення мита».

Також він додав, що ефективною мірою для підтримки вітчизняного автопрому буде гарантований мораторій на збільшення податкового тиску на галузь, а також своєчасне відшкодування ПДВ.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в жовтні виробництво легкових автомобілів в Україні скоротилося на 24,9%, порівняно з жовтнем 2007 року, до 30,7 тис. штук, а порівняно з вереснем 2008 року – скоротилося на 18,2%.

Виробництво автобусів в Україні в жовтні скоротилося на 17,5%, порівняно з жовтнем 2007 року, до 696 штук, а порівняно з вереснем 2008 року – скоротилося на 29,6%.

У 2007 році виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 42,2%, або на 113 тис. штук, порівняно з 2006 роком, до 380 тис. штук. Виробництво автобусів в Україні в 2007 році збільшилося на 18,6% – до 9083 штук.

Найбільшими виробниками легкових автомобілів та автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (ЗАТ «ЗАЗ»), Корпорація «Богдан» (ВАТ «ЛуАЗ» і ВАТ «Черкаський автобус»), ЗАТ «Єврокар», корпорація «АІС» (ТОВ «КрАСЗ»), Корпорація «Еталон» (ЗАТ «Чернігівський автозавод» і ЗАТ «Бориспільський автозавод») та ін.

Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) занепокоєна «Антикризовим пакетом №2», що розробляється Кабінетом міністрів і Верховною Радою, яким пропонується збільшити мито на ввезення автомобілів в Україну з 10% до 25%.

За словами генерального директора ВААІД Олега НАЗАРЕНКА, «ми категорично проти підвищення мит до 25%», – сказав О.НАЗАРЕНКО.

За його інформацією, внаслідок технічного підвищення ставки ввізного мита країна одержить, з одного боку, повне припинення офіційного автоімпорту і катастрофічні втрати держбюджету, а з другого – зростання потоку контрабанди і подальше використання фіктивних схем.