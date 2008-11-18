Як вибити багаторічні борги за комунальні послуги - ноу-хау

У Запоріжжі КП "Водоканал", перекривши каналізацію неплатникам, за 5 днів отримав майже 90% їх багаторічної заборгованості.

Як повідомив УНІАН начальник зі збуту запорізького комунального підприємства "Водоканал" Юрій НАЗАРЕНКО, такий високий показник розрахунків із боку злісних неплатників був досягнутий підприємством завдяки використанню технології точкового перекриття каналізації в багатоквартирних будинках.

"Із 10 до 15 листопада в Запоріжжі на запрошення КП "Водоканал" працювала група фахівців із Кременчука, які володіють технологією й устаткуванням, що дозволяє без входу до квартири перекривати в багатоповерхових будинках каналізацію в помешканні конкретного неплатника, не заподіюючи при цьому незручностей його сусідам», - зазначив Ю.НАЗАРЕНКО.

За його словами, рішення використати дану технологію для боротьби зі злісними боржниками було ухвалено в зв`язку зі зростанням заборгованості населення за послуги водоканалу. «Бригада працювала протягом 5 днів. Впродовж цього часу можливості користуватися каналізацією були позбавлені жителі 50 квартир, сумарний борг яких за послуги водоканалу становив 70 тис. грн. Практично відразу ж після відключення 43 неплатники погасили борг у повному обсязі, сплативши загалом 61 тис. грн. – тобто більше 87% загальної суми боргу всіх відключених", - розповів Ю.НАЗАРЕНКО, зазначивши, що всім відключеним, окрім суми боргу, довелося також заплатити додатково 450 грн. - сплатити роботи з повторного підключення до каналізації.

За словами Ю.НАЗАРЕНКА, робота бригади, яка проводила відключення, обійшлася запорізькому КП "Водоканал" у 22,5 тис. грн. (4,5 тис. грн. за 1 робочий день), тому надалі підприємство планує придбати вже випробуване устаткування, що на практиці довело рентабельність роботи .

За попередніми даними, другий етап перекриття каналізацій неплатникам, борг яких перевищує 1 тис. грн., КП "Водоканал" має намір почати 24 листопада.