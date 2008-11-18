Порошенко назвав 5 умов розмороження депозитів

Голова ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО назвав 5 умов, виконання яких дозволить зняти мораторій на дострокове розірвання договорів за вкладами банківських депозитів.

Як передає кореспондент УНІАН, ці умови він назвав сьогодні в ході першої міжнародної конференції з розвитку автомобільної індустрії України «Autoprom.ua-2008».

За його словами, для зняття мораторію необхідні: вирішення питання з «Промінвестбанком», наявність стабільності курсу гривні впродовж певного періоду часу, відновлення тенденції зростання депозитів, розблокування депозитів, які були відкриті після введення мораторію, а також відновлення довіри між банками і клієнтами.

За його словами, всі ці заходи дозволять істотно поліпшити ситуацію з платіжним балансом.

Як повідомляв УНІАН, НБУ постановою №319 заборонив з 13 жовтня ц.р. дострокове розірвання договорів за вкладами банківських депозитів. За даними Нацбанку, відплив депозитів з 1 жовтня 2008 року (до ухвалення постанови) з банківської системи становив 6,2 млрд. грн., або 2,7% суми строкових банківських вкладів.

Постановою № 319 також передбачено, що з 13 жовтня 2008 року банки зобов`язані обмежити здійснення активних операцій в обсягах, які були досягнутих кожним із них на цю дату.

Цим документом НБУ ввів і п`ятипроцентну маржу між курсом купівлі-продажу валюти на готівковому ринку.