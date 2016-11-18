В АП називають закриття файлообмінника Ex.ua боротьбою з інтернет-піратством в Україні

Про це Шимків заявив у четвер журналістам, передає Радіо Свобода.

«У них (Ex.ua – ред.) є бізнес-модель, яка давала їм можливість заробляти кошти, поширюючи нелегальний відеоконтент, вставляючи в нього українську рекламу. Українські рекламодавці платили гроші за розміщення реклами, а правовласники контенту не отримували ніякої бенефіції від цього. Власники ресурсу отримували таким чином близько 1 мільйона доларів доходів на рік», – сказав Шимків.

Читайте такожУ Fs.to заявляють про політичну провокацію і спростовують відновлення роботи найближчим часом

За його словами, важливо, щоб ті, хто порушує українське і міжнародне законодавство в сфері інтернет-діяльності, «переходили на світлу сторону».

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Нацполіція заявила, що кіберполіція припинила роботу одного з найбільших піратських сайтів України. Правоохоронці вилучили сервери. Згодом стало відомом, що мова йде про файлообмінник Fs.to.

16 листопада про припинення своєї роботи оголосив ще один великий український файлообмінник EX.ua.