В АП називають закриття файлообмінника Ex.ua боротьбою з інтернет-піратством в Україні

01:43, 18 листопада 2016
Суспільство
953 0

Заступник голови адміністрації президента України Дмитро Шимків заявив, що рішення файлообмінника Ex.ua припинити роботу є частиною боротьби з піратством в українському сегменті інтернету. 

фото: УНІАН

Про це Шимків заявив у четвер журналістам, передає Радіо Свобода.

«У них (Ex.ua – ред.) є бізнес-модель, яка давала їм можливість заробляти кошти, поширюючи нелегальний відеоконтент, вставляючи в нього українську рекламу. Українські рекламодавці платили гроші за розміщення реклами, а правовласники контенту не отримували ніякої бенефіції від цього. Власники ресурсу отримували таким чином близько 1 мільйона доларів доходів на рік», – сказав Шимків.

Читайте такожУ Fs.to заявляють про політичну провокацію і спростовують відновлення роботи найближчим часом

За його словами, важливо, щоб ті, хто порушує українське і міжнародне законодавство в сфері інтернет-діяльності, «переходили на світлу сторону».

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Нацполіція заявила, що кіберполіція припинила роботу одного з найбільших піратських сайтів України. Правоохоронці вилучили сервери. Згодом стало відомом, що мова йде про файлообмінник Fs.to.

16 листопада про припинення своєї роботи оголосив ще один великий український файлообмінник EX.ua.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter